5 июня в Казани состоится открытие детского велосезона «Догони-ка!»

Фото: АНО «СПОРТ БУДУЩЕГО»

5 июня Автономная некоммерческая организация «Центр организации спортивно-массовых мероприятий АНО «СПОРТ БУДУЩЕГО», Велоклуб VelikTime открывает Детский Велосезон 2021 в Казань.

После годового, из-за пандемии, перерыва летний велосезон открывается новым форматом детских спортивно-массовых мероприятий «ДОГОНИ-КА!». Место проведения: г. Казань, площадка парковки рядом с проспект Ямашева, 122Б, недалеко с остановкой стадион Казань-Арена, на стороне магазина Мегастрой.

Мероприятие проводится при поддержке Комитета физической культуры и спорта, Исполкома Казани.

Уже четвертый раз, ежегодно, даже в ограничительный период 2020-го, команда Велоклуба VelikTime проводит Открытие Детского велосезона.

В этом году ребята представят новый формат ВелоСобытия «ДОГОНИ-КА!».

В программе мероприятия пройдут соревнования:

- Гонки на толокарах «Машинкин» среди детей от 2 до 5 лет

- Заезды беговелов среди детей от 3 до 6 лет

- Гонки на велосипедах среди детей от 5 до 18 лет

- Отдельные велозаезды людей с ограниченными возможностями здоровья.

Приглашаем принять участие всех любителей велосипеда в возрасте от 2 до 18 лет. Предварительная регистрация открыта по ссылке.

Любителей велосипеда с ограниченными возможностями здоровья ВСЕХ ВОЗРАСТОВ от 8 лет и старше, молодежь и взрослых, Приглашают принять участие в отдельном заезде на ЛЮБОМ ВИДЕ колесного транспорта, даже на колясках.

Для безопасности участников велогонки, организаторы напоминают, что к старту беговелов и велосипедистов допускаются участники только при наличии шлема, страховка от несчастных случаев, крайне желательна.

Победители будут награждены медалями и грамотами, а также призами от партнеров.

На площадке мероприятия можно принять участие в викторинах и конкурсах, организованных партнерами спортивного праздника, а также подразделениями и службами ГИБДД и МЧС.

Все участники соревнований получат презенты от организаторов и партнеров.

Подробнее о ВелоСобытии в группе мероприятия в ВКонтакте