5 июня в Казани состоится открытие детского велосезона «Догони-ка!»

Фото: АНО «СПОРТ БУДУЩЕГО»
5 июня Автономная некоммерческая организация «Центр организации спортивно-массовых мероприятий АНО «СПОРТ БУДУЩЕГО», Велоклуб VelikTime открывает Детский Велосезон 2021 в Казань.
После годового, из-за пандемии, перерыва летний велосезон открывается новым форматом детских спортивно-массовых мероприятий «ДОГОНИ-КА!». Место проведения: г. Казань, площадка парковки рядом с проспект Ямашева, 122Б, недалеко с остановкой стадион Казань-Арена, на стороне магазина Мегастрой.
Мероприятие проводится при поддержке Комитета физической культуры и спорта, Исполкома Казани.
Уже четвертый раз, ежегодно, даже в ограничительный период 2020-го, команда Велоклуба VelikTime проводит Открытие Детского велосезона.
В этом году ребята представят новый формат ВелоСобытия «ДОГОНИ-КА!».
В программе мероприятия пройдут соревнования:
- Гонки на толокарах «Машинкин» среди детей от 2 до 5 лет
- Заезды беговелов среди детей от 3 до 6 лет
- Гонки на велосипедах среди детей от 5 до 18 лет
- Отдельные велозаезды людей с ограниченными возможностями здоровья.
Приглашаем принять участие всех любителей велосипеда в возрасте от 2 до 18 лет. Предварительная регистрация открыта по ссылке.
Любителей велосипеда с ограниченными возможностями здоровья ВСЕХ ВОЗРАСТОВ от 8 лет и старше, молодежь и взрослых, Приглашают принять участие в отдельном заезде на ЛЮБОМ ВИДЕ колесного транспорта, даже на колясках.
Для безопасности участников велогонки, организаторы напоминают, что к старту беговелов и велосипедистов допускаются участники только при наличии шлема, страховка от несчастных случаев, крайне желательна.
Победители будут награждены медалями и грамотами, а также призами от партнеров.
На площадке мероприятия можно принять участие в викторинах и конкурсах, организованных партнерами спортивного праздника, а также подразделениями и службами ГИБДД и МЧС.
Все участники соревнований получат презенты от организаторов и партнеров.
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