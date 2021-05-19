СУ СКР Татарстана: мать избивал сына и «отдала» его на воспитание дочери

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Фото: Олег ЗОЛОТО

В отношении 42-летней жительницы Набережных Челнов возбудили уголовное дело сразу по двум статьям: «истязание» и «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

По версии следствия, в период с января по апрель женщина по пьяни систематически избивала своего 12-летнего сына. При этом как родитель она себя вести не хотела. Она «отдала» мальчика на воспитание другому своему ребенку – совершеннолетней дочери. Именно последняя и сообщила в правоохранительные органы о происходящем.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также в рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям сотрудников социальных служб, не обеспечивших безопасные условия проживания ребенка в семье, - сообщили в СУ СКР Татарстана.