"Хвича обязательно уйдет из Рубина летом, 100%": Отец Кварацхелии рассказал о будущем сына

Фото: ФК "Рубин".

Полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия, по всей видимости, покинет казанский клуб в летнее трансферное окно. По словам отца футболиста, этот вопрос уже решен.

- Уверяю вас на 100%, что Хвича обязательно уйдет из "Рубина" летом… Пока не буду говорить, в какую команду он перейдет. Он собирается пообщаться со многими клубами. Сын отдохнет и спокойно сам решит, где ему играть, — передает слова Кварацхелии-старшего издание Sportall.

Контракт 20-летнего Кварацхелии с "Рубином" рассчитан до июня 2024 года, а трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне грузинский хавбек провел 23 матча, забил 4 гола и сделал 8 результативных передач.

В СМИ фигурировали разные клубы, где может продолжить карьеру Кварацхелия - назывались "Ювентус", "Интер", "Милан", "Бавария" и многие другие. Однако фаворитом на данный момент выглядит английский "Лидс". По данным sportall.de, стороны близки к соглашению. Сумма трансфера оценивается в 20 миллионов евро.