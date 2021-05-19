В Казани новым главой администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов стал Фанис Нурмухаметов

В свое время Нурмухаметов избирался депутатом в Госсовет Татарстана и в Казгордуму, в последней возглавлял комиссию по делам молодежи, физкультуре и спорту. Фото: metshin.ru

В эту среду, 19 мая, мэр Казани Ильсур Метшин представил коллективу администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов города их нового руководителя. Им стал первый заместитель администрации 39-летний Фанис Нурмухаметов.

Представляя нового главу, Ильсур Метшин отметил, что Нурмухаметов хорошо известен руководству Татарстана, так как избирался депутатом в Госсовет республики и в Казгордуму, в последней возглавлял комиссию по делам молодежи, физкультуре и спорту.

Отметим, что предыдущий руководитель администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Тимур Алибаев перешел на должность и.о. ректора Казанского национального исследовательского технического университета им.А.Н.Туполева.