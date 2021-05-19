В Йошкар-Оле полицейские накрыли интим-салон с сауной и собственным интернет-сайтом

За нарушения девушек регулярно штрафовали, а иногда и угрожали физической расправой. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Йошкар-Оле полицейские задержали 32-летнего сутенера и его подельников. Об этом сообщает пресс-служба МВД Марий Эл.

По данным правоохранителей, он организовал свой "бизнес" еще шесть лет назад. В качестве помощников он привлек свою 34-летнюю сожительницу и еще трех знакомых женщин.

Все они, по версии следователей, занималась поиском молодых девушек и предлагала им заработать денег в качестве проституток. Их обеспечивали транспортом и постоянно охраняли. Правда, за нарушения их регулярно штрафовали, а иногда и угрожали физической расправой.

Клиентская база набиралась через созданный интернет-сайт, где были размещены анкеты девушек для оказания интимных услуг. В Йошкар-Оле преступная группа оборудовала отдельную сауну, где и оказывались такие услуги. Также использовались съемные квартиры и гостиницы.

Сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого организатора и его подельниц в результате оперативно-розыскных мероприятий. В ходе проведенной контрольной закупки им удалось заснять на видео момент передачи денег за оказание интимных услуг.

Во время обыска были изъяты мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты, компьютерная техника, фотографии, тетради с записями и 117 тысяч рублей наличными.

Было возбуждено два уголовных дела: первое – по факту организации занятия проституцией с угрозой применения насилия, а второе – по факту вовлечения в занятие проституцией, совершенное организованной группой.

До выяснения обстоятельств организатор будет оставаться под домашним арестом, а его подельницы под подпиской о невыезде.