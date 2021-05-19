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Происшествия19 мая 2021 13:38

В Казани эвакуировали гимназию №40 из-за угрозы ученика расправиться с одноклассником

Здание образовательного учреждения оцеплено, работают кинологи со служебными собаками
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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На месте работают правоохранители. Фото: Из материалов пресс-служб

На месте работают правоохранители. Фото: Из материалов пресс-служб

Сегодня, 18 мая, в Казани эвакуировали гимназию №40. Произошло это после того, как один из учеников начал вести себя агрессивно и заявил, что расправится с одноклассником, как это было в школе №175, где произошел взрыв и стрельба, сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах.

О произошедшем руководство гимназии №40 тут же сообщило в правоохранительные органы. Здание оцепили, сейчас там работают кинологи со служебными собаками. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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