В Татарстане за сутки зарегистрировано 33 новых случая коронавируса

В Татарстане с начала пандемии было зарегистрировано 21 107 зараженных. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Татарстане за прошедшие сутки зарегистрировано 33 новых случая коронавируса. Об этом 19 мая сообщил Минздрав республики. Так, по информации ведомства, один из этих случаев является завозным, остальные – контактными. В этот раз госпитализировать пришлось 16 зараженных, оставшиеся 17 человек будут лечиться на дому.

По-прежнему в плане географии распространения инфекции в регионе больше всего случаев коронавируса выявили в Казани (21 заболевших) и Набережных Челнах (шесть заболевших).

Всего же в Татарстане с начала пандемии было зарегистрировано 21 107 зараженных, из них 18 036 человек, в том числе 22 за эти сутки, смогли выздороветь, а 483 скончались.