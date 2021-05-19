В Татарстане полицейские накрыли нелегальную винодельню

В Бугульминском районе полицейские в результате сделанной ими контрольной закупки вышли на нелегальную винодельню. С которой продавался алкоголь без соответствующей маркировки и акцизных марок.

Выяснилось, что на протяжении определенного времени местный житель для его изготовления растил виноград и другие ягоды на своем участке. При обыске у него было найдено и изъято 1 019 литров кустарного вина и другой продукции, сделанной на основе таких дистиллятов ка коньяк и чача.

- В помещении где осуществлялось производство алкогольной продукции обнаружены и изъяты перегонные кубы и иное оборудование необходимое для производства, - отметил в МВД Татарстана.

Весь изъятый алкоголь отправят на экспертизу, по результатам которой будет принято решение – возбуждать по данному факту уголовное дело или не возбуждать. Тем не менее уже сейчас известно, что владелец нелегальной винодельни занимался продажей своей продукции без соответствующей лицензии.