Президент Татарстана Рустам Минниханов утвердил даты проведения в республике Сабантуя 2021

Сабантуй 2021 в Татарстане пройдет с учетом всех ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. Фото: Николай ХИЖНЯК

Сегодня, 19 мая, президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об утверждении дат проведения в республике Сабантуя 2021. Он уже вступил в силу. Так, согласно документу, в селах и районах праздник отметят с 12 по 13 июня, в Набережных Челнах 19 июня, а в Казани 26 июня.

Отметим, что Сабантуй 2021 в Татарстане пройдет с учетом всех ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. В том числе и соблюдением масочного режима.

- Кабинету министров Республики Татарстан совместно с органами местного самоуправления обеспечить проведение праздничных мероприятий в указанные сроки и с соблюдением ограничительных мер, установленных на территории Республики Татарстан в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, - гласит указ главы региона.