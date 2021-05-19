В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра, града и грозы

Это коснется в том числе и Казани. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Гидрометцентр Татарстана объявил в республике штормовое предупреждение. Так, по поступившим прогнозам, с 8.00 и до 20.00 20 мая на территории региона, в том числе и Казани, местами ожидаются дожди, грозы, крупный град и шквалистые усиления ветра 18-23 м/с, локально до 25-27 м/с.

В целом же в этот четверг прогнозируется погода с переменной облачностью. Температура воздуха ночью будет в пределах от +15 до +20 градусов (в Казани от +17 до +19), в низких местах от +10 до +15, днем – от +26 до +31 градуса (в Казани от +27 до +29).