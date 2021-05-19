С начала 2021 года на дорогах Татарстана зафиксировали 155 аварий с участием детей

В них погибли восемь детей, а 159 получили различные травмы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане отмечается рост ДТП с участием детей. Так, с начала 2021 года таких аварий было зафиксировано 155. В них погибли восемь детей, а 159 получили различные травмы. При этом в большинстве своем ДТП с участием несовершеннолетних произошли из-за того, что водители превысили скорость. Об этом во время пресс-конференции заявил глава ГИБДД Татарстана Ленар Габдурахманов.

Так, по его словам, в республике водители стали превышать скорость чаще. Есть такие факты, когда они ездили в населенных пунктах со скоростью более 114 км/ч, а в Казани один из них и вовсе разогнался до 174 км/ч и это при разрешенных 60 км/ч.