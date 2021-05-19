СУ СКР Татарстана: мужчина сначала изнасиловал женщину, а потом набросился на полицейского

Сейчас нападавший находится под стражей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В отношении 40-летнего жителя Набережных Челнов возбудили уголовное дело сразу по трем статям: «изнасилование», «насильственные действия сексуального характера» и «применение насилия в отношении представителя власти».

Как полагает следствие, в апреле мужчина изнасиловал 40-летнюю женщину и совершил в отношении нее действия сексуального характера. Когда его все же доставили за это в полицию подозреваемый набросился на одного из правоохранителей и успел нанести ему несколько ударов кулаками.

- Причастность к совершению преступления мужчина не признал. Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СКР Татарстана.