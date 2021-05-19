Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев опроверг слухи о своем уходе в Госдуму

Фото: управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

Во время прямого эфира в соцсети мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев опроверг слухи о том, что он собирается покинуть свой пост ради кресла депутата в Госдуме. Отметим, выборы пройдут в сентябре 2021 года.

- Никуда я не собираюсь баллотироваться. В ближайшие пять лет я планирую работать в той должности, которую занимаю сегодня, - сказал Магдеев. - Хочу разочаровать своих оппонентов: вам с нынешнем мэром придется мучиться до 2025 года. Конечно, это шутка. Хочу сказать, что данные разговоры не имеют под собой никакой почвы.