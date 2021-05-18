В Казани на озере Глубокое утонул пенсионер

Тело погибшего из воды доставали водолазы. Фото: МЧС Татарстана

В 15.47 18 мая по системе «112» в экстренные службы Казани поступило сообщение о том, что в Кировском районе города на озере Глубокое утонул мужчина.

Прибывшие на место происшествия водолазы нашли тело 79-летнего пенсионера в 20 метрах от берега и на глубине шести метров. Его доставили на ушу и передали сотрудникам правоохранительных органов.

- Причина происшествия устанавливается. Возможно, тело мужчины охватили судороги, с которыми он не смог справиться самостоятельно, - отметили в МЧС Татарстана.