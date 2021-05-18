В Казани под массовое отключение воды попадет более 40 домов и два гипермаркета

Воду отключат с 9.00 19 мая. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Приволжском районе Казани из-за проведения работ по врезке вновь проложенных сетей водопровода на сутки отключат воду.

Ее с 9.00 19 мая до 9.00 20 мая не будет по следующим адресам: ул.Рауиса Гареева, 2, Оренбургский проезд, 195а, 205а, 205а корпус 1; 207, Оренбургский тракт, 138а корпуса 1, 2, 3; 138/1, 138/2, 138/4, 140в, 140г, 144, 144 корпуса 1 и 3; 144а, 144б, 144г, 144а корпус 1; 146, 162а, 162б, 162а корпус 1, 162б корпус 1; 168, 168 корпуса 1, 2, 3 , 4; 170 (гипермаркет), 174 (гипермаркет), 205, 207, 207 корпус 1; 209, 209 корпус 1; 209а, 209б, 209в, 211, 213.

Также на это время воду отключат во всех домах на улицах: 1-й Медицинский переулок, 2-й Медицинский переулок, 3-й Медицинский переулок, Абуладзе, Каратая, Лазурная, Ласковая, Медиков, Медицинская, Нэфис, Уютная, Хребтова и Юкэ.

Кроме того, из-за пониженного давления воды, ориентировочно выше второго этажа, не будет в домах по улицам: Детский проезд, Ерина, Сиреневая и Уютная.

МУП «Водоканал» просит горожан заранее сделать необходимые запасы. Автоцистерны с водой будут размещать согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7(843)231-62-60.