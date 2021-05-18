МЧС Татарстана начнет осматривать пляжи на следующей неделе

Если эти места массового отдыха у воды соответствуют всем предъявляемым требованиям безопасности, то они будут официально открыты. Фото: архив МЧС Татарстана

Сегодня, 18 мая, во время брифинга в Кабмине Татарстана зам главы МЧС республики Юрий Венедиктов сообщил, что техническое освидетельствование пляже специалисты ведомства начнут проводить на следующей неделе.

Если эти места массового отдыха у воды соответствуют всем предъявляемым требованиям безопасности, то они будут официально открыты, заверил Венедиктов.

Всего на учете в Татарстане находится 37 пляжей (18 - городских, 10 - на территории баз отдыха, 9 - на территории детских оздоровительных лагерей). Власти районов сейчас занимаются их подготовкой к техническому освидетельствованию.

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