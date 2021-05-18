В Татарстане на рабочих обрушилась кирпичная кладка дома, два человека пострадали

С места происшествия. Фото: МЧС Татарстана

ЧП произошло сегодня, 18 мая, в 15.57 в Нурлате (Татарстан). Там на улице Интернационалистов несколько мужчин проводили строительные работы - делали усиление фундамента одноэтажного бревенчатого дома. В какой-то момент на строителей обвалилась кирпичная кладка, которой было обложено строение. Под обломками оказались два человека.

Еще до приезда спасателей очевидцы помогли выбраться пострадавшим. С места происшествия мужчин доставили в больницу.

- Степень полученных ими травм уточняется. Причина происшествия устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана.