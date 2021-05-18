В Казани из-за ДТП с двумя трамваями, где пострадали люди, завели уголовное дело

В настоящий момент следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда" возбудили в Казани после того, как утром 17 мая на улице Сибирский тракт у остановки "Компрессорный завод" в результате столкновения двух трамваев пострадали три человека - два вагоновожатых и кондуктор.

Главным подозреваемым стал именно один из вагоновожатых - 48-летний мужчина. По версии следствия, он не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение со следовавшим впереди в попутном направлении вторым трамваем. В момент столкновения пассажиров в вагонах не было.

Как сообщил собственный источник "Комсомолки" в правоохранительных органах, в результате аварии подозреваемый лишился ноги.

- В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в следственном комитете Татарстана.