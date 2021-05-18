В Минздраве Татарстана дали совет тем, кому из-за медицинских масок не хватает воздуха в автобусах во время жары

В частности была озвучена краткую инструкция о том, как себя вести, если кому-то в транспорте стало плохо из-за жары. Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Татарстана во время аномальной жары стали жаловаться, что им не хватает воздуха в общественном транспорте - из-за антиковидных мер они обязаны носить в нем медицинские маски. Эти жалобы дошли до Минздрава республики.

Так, во время прямого эфира в соцсети главный терапевт ведомства Диана Абдулганиева ответила, что если человек знает, что он тяжело переносит жару, то ему необходимо брать с собой бутылку с водой.

Кроме того, она дала краткую инструкцию о том, как себя вести, если кому-то в транспорте стало плохо из-за жары. По словам Дианы Абдулганиевой, нужно тут же остановиться, вывести человека на улицу и посадить, прислонив к чему-либо, желательно холодному. Также необходимо дать воды и максимально освободить шею и руки. Эти простые правила подходят как для взрослых, так и для детей.