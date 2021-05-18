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Авто18 мая 2021 17:19

19 мая Татарстан представит первый в России электрический мусоровоз

Это будет сделано в рамках работы III Международного салона спецтранспорта «ИНТЕРПОЛИТЕХ: SpecTransExpo-2021»
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Одного заряда электрическому мусоровозу хватает на 100 километров. Фото: с сайта kamaz.ru

Одного заряда электрическому мусоровозу хватает на 100 километров. Фото: с сайта kamaz.ru

В павильоне МВЦ «Казань Экспо» с 18 по 20 мая представлена экспозиция современного транспорта. В эти там проходит работа III Международного салона спецтранспорта «ИНТЕРПОЛИТЕХ: SpecTransExpo-2021».

На этой выставке 19 мая Татарстан представит первый в России электрический мусоровоз «Чистогор», который разработали в Набережных Челнах еще в 2020 году. Так, что теперь с новинкой воочию можно будет познакомиться на выставке в Казани.

Известно, что эта машина имеет комфортную кабину, грузоподъемность до шести тонн и может разгоняться до 90 км/ч. Одного заряда электрическому мусоровозу хватает на 100 километров.

Автоновости