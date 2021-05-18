Минздрав Татарстана: из-за жары переболевшие коронавирусом находятся в группе риска

Если человек знает, что он тяжело переносит жару, то ему необходимо брать с собой воду в бутылке. Фото: Евгения ГУСЕВА

В последние дни в регионе один за другим бьются температурные рекорды. Как прогнозируют синоптики, лето в этом году будет очень жарким. Врачи уже готовятся к резкому увеличению случаев солнечного и теплового удара. В связи с этим во время прямого эфира в соцсети главный терапевт Минздрава Татарстана, заведующая кафедрой госпитальной терапии КГМУ Диана Абдулганиева рассказала, кому больше всего стоит опасаться жары.

Так, по ее словам, в группу риска попадают те, кто перенес пневмонию, которую вызвал коронавирус. Также высокий шанс получить тепловой или солнечный удар имеют люди старше 65 лет, с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, с серьезными хроническими заболеваниями, к примеру, сахарный диабет и ишемическая болезнь сердца. Кроме того, к группе риска здесь относятся и те, кто живет около автомагистралей и на верхних этажах жилых домов.

Что же касается вакцинации от коронавируса во время жары, то тут Диана Абдулганиева заявила, что такая погода не является противопоказанием к прививке.

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