В Татарстане с начала мая 2021 года утонули семеро взрослых и один ребенок

Температура воды еще достаточно низкая и прогрет только верхний слой толщиной до полуметра. Фото: Павел КЛОКОВ

Купаться сейчас в Татарстане, несмотря на 30-градусную жару, довольно опасно. Об этом 18 мая на брифинге рассказал зам главы МЧС республики Юрий Венедиктов. Он призывал население не спешить посещать водоемы и особенно внимательно следить за детьми. Дело в том, что с начала мая 2021 года в Татарстане уже утонули семеро взрослых и один ребенок.

- Среднесуточная температура воды сейчас составляет примерно 16-17 градусов тепла. Конечно, купание в такой воде недопустимо и может привести к гибели людей. Как от судорог, так и от переохлаждения, – отметил Юрий Венедиктов. - Температура воды еще достаточно низкая и прогрет только верхний слой толщиной до полуметра. Вода прогревается очень медленно, остывает быстро.

При этом норматива по температуре, при которой можно купаться, как такого нет. Тут все зависит от особенностей организма каждого отдельно взятого человека. Для взрослого это, опять же примерно, может быть минимум +18 градусов, а для детей минимум от +22 до +23. Но даже в этом случае есть угроза переохлаждения, которое наступает незаметно в течение часа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из-за аномальной жары пляжный сезон в Казани могут открыть еще в мае

Жители и гости столицы Татарстана смогут отдохнуть на пяти пляжах (подробности)