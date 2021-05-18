В Татарстане предупредили о грозе и сильном ветре 18 мая

Жара в Татарстане продержится минимум до этой субботы. Фото: Михаил ДЕНИСОВ

Гидрометцентр Татарстана предупреждает жителей республики о том, что в ближайшие часы и сохранением до вечера 18 мая местами ожидается гроза с кратковременными усилениями ветра до 20 м/с.

Там также отмечают, что пришедшая в Татарстан аномальная для мая 30-градусная жара продержится минимум до субботы, 22 мая.

Так, в эту среду и четверг – 19 и 20 мая, в регионе обойдется без существенных осадков. Температура воздуха ночью будет в пределах от +17 до +22, а днем – от +28 до +33 градусов.

Далее, по предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу и субботу – 21 и 22 мая, на территории республики погода должна поменяться. Местами пройдут кратковременные дожди, также возможны грозы. Температура воздуха снизится, но днем все равно будет жарко – от +25 до +30 градусов.

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