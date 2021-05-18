В Казани определили районы с высокой наценкой на жилье

Из-за дефицита предложений цена за квадратный метр жилплощади установлена выше на 10–15%. Фото: Рамиль ГАЛИ

Компания «Realiste» исследовала рынок недвижимости и определила локации в городах России с прилично раздутыми ценами на жилье. Сканирование проводилось искусственным интеллектом: он сравнил количество объявлений и стоимость лотов. В крупных городах система обнаружила районы, где из-за дефицита предложений цена за квадратный метр жилплощади установлена выше на 10–15%.

Так, в Казани самая дорогая недвижимость с высокой наценкой находится рядом с Казанским Кремлем и парком Молодоженов. Было установлено, что там новостроек много, но предложений о продаже мало. Соответственно, спрос на жилье растет, поэтому и стоимость на него накручивают.

Также стоит отметить, что на рост цен на жилье повлияли такие факторы, как подорожание стройматериалов и переход строительства домов на проектное финансирование.