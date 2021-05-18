В Казани все парки и скверы скоро станут свободны от клещей

Так, в ближайшие дни обработка от клещей должна завершиться в парке «Крылья Советов». Фото: Дирекция парков и скверов Казани

До 20 мая в Казани специалисты должны обработать от клещей парки «Крылья Советов», им.Тинчурина, общественные пространства на улице Мира и у ДК им.Саид-Галиева, а также пляж озера Комсомольское и набережную реки Казанка. Сообщает мэрия Казани.

Всего запланировано обработать 176,6 гектара. Так, клещей уже можно не бояться в следующих местах отдыха горожан: набережная озера Нижний Кабан, лесопарк «Дубрава», Лядской сад, сквер им.Аксенова, бульвар по ул. Фучика, Горкинско-Ометьевский лес, пляж озера Лебяжье, бульвар «Ак чәчәкләр», парки «Комсомолец», «Черное озеро», им. Горького, «Континент», «Сосновая роща», им. Урицкого, «Калейдоскоп» и Победы.