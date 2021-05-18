Он не мог даже позвать на помощь – в Казани избили и ограбили глухонемого

Подозреваемого в этом уже задержали, в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Казани по факту нападения на глухонемого около одного из домов на улице Ноксинский Спуск возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Полицейские с помощью сурдопереводчика смогли установить, что 15 мая к потерпевшему подошел неизвестный, избил его и ограбил. Добычей злоумышленника стали мобильный телефон и кошелек с банковской картой. Сумма общего ущерба, причиненного этим преступлением, составила 31 540 рублей.

Вскоре послед возбуждения уголовного дела по данному факту полицейские вычислили подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее уже судимый 31-летний житель Казани.

- Сою вину мужчина полностью признал. В ходе проведения обыска по месту его жительства был изъят похищенный мобильный телефон, - сообщили в УМВД Казани.

Скоро суд изберет для задержанного меру пресечения на время расследования уголовного дела.