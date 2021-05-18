В Казани после стрельбы в школе №175 в больницу обратились еще двое ее учеников

Врачи осмотрели ребят тут же отпустили их домой.

Сейчас в Детской республиканской клинической больнице (ДРКБ) в Казани находятся 13 детей из школы №175, где произошел взрыв и стрельба. Их состояние врачами оценивается как стабильное, без отрицательной динамики. Кроме того, в удовлетворительном состоянии были выписаны восьми- и семилетние мальчики.

Но тут в ДРКБ за медицинской помощью обратились еще двое детей из школы №175. Учеников осмотрели врачи. Госпитализации не понадобилось. Ребят тут же отпустили домой.

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. На входе его пытался остановить 62-летний вахтер. Мужчина был ранен. Также, но уже смертельно, Ильназ ранил двух учительниц. От звуков выстрелов и взрыва дети с остальными педагогами закрылись в кабинетах. Кто-то начал выпрыгивать в окна, а кто-то тихо прятался под партами. Ильназ смог ворваться только в один класс. Там он снова открыл стрельбу, в результате которой погибли семь детей. После этого Ильназ вышел на крыльцо школы и сдался правоохранителям. На время следствия его арестовали. Ильназа Галявиева поместили в одиночную камеру, как склонного к суициду и готовят к отправке в институт им. Сербского (Москва), где его ждет комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Молодому человеку грозит пожизненное заключение.