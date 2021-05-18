В Советском районе Казани почти на сутки отключат воду

Воду отключат в 9.00 20 мая. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Казани из-за проведения работ по подключению водопровода к жилому дому по улице Калашникова/Ноксинский спуск почти на сутки отключат воду в ряде домов Советского района города.

Так, с 9.00 20 мая до 6.00 21 мая ее не будет по следующим адресам: улица Ноксинский спуск, 20 к.1,2,3; 22, 24, 26, 28.

МУП «Водоканал» просит жителей заранее сделать необходимые запасы. Для тех, кто не сможет сделать этого, автоцистерны с водой будут размещать согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7 (843) 231-62-60.