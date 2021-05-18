В Татарстане за сутки выявили 31 новый случай коронавируса

В этот раз госпитализация понадобилась 14 инфицированным. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане за минувшие сутки выявили 31 новый случай заражения коронавирусом. Только один из них является завозным, остальные – контактными. Сообщает Минздрав республики 18 мая.

Так, по данным ведомства, в этот раз госпитализация понадобилась 14 инфицированным, оставшиеся 17 заболевших будут лечиться на дому. В плане географии распространения инфекции в Татарстане за эти сутки больше всего зараженных коронавирусом зарегистрировали в Казани (15 человек) и Набережных Челнах (семь человек).

Всего же в республике было выявлено 21 074 инфицированных. Из них 18 014 человек, в том числе 33 пациента за прошедшие сутки, смогли выздороветь, а 483 скончались.