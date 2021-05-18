«Комсомольская правда» объявила о фотоконкурсе детского рисунка: нарисуй безопасность на железной дороге

Работы на тему Правил безопасности на железной дороге принимаются с 17 мая по 23 июня. Фото: Артем КИЛЬКИН

Газета «Комсомольская правда» и Горьковская железная дорога - филиал ОАО «РЖД» приглашают детей принять участие в конкурсе детских рисунков на тему «Безопасность на железнодорожном транспорте».

Работы на тему Правил безопасности на железной дороге принимаются с 17 мая по 23 июня. Авторы лучших рисунков получат призы от ГЖД.

В конкурсе участвуют дети в возрасте от 5 до 16 лет (не более трех работ от каждого участника), проживающие в Республике Татарстан, Республике Марий Эл, Республике Чувашия.

Рисунки могут быть выполнены в любой технике (тушь, гуашь, пастель, компьютерная графика, смешанные техники и т. д.).

Присылайте ваши работы на почту alvimay@mail.ru c пометкой «Конкурс. «Безопасность на железнодорожном транспорте». В сообщении укажите фамилию и имя ребенка - автора рисунка, контактный телефон и электронную почту родителей или иного законного представителя, возраст, если посещает детский сад, то его номер/номер школы и класса, и по желанию - описание рисунка, историю его создания, что делают на рисунке персонажи и т. д.

Подробнее о конкурсе можно узнать по ссылке.