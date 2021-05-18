В Казани строительство первых двух станций новой ветки метро завершать через шесть лет

Чтобы соединить этот участок второй линии с первой между существующей станцией «Дубравная» и планируемой станцией «Улица Юлиуса Фучика» пробурят соединительный тоннель длиной около 361 метра. Фото: president.tatar.ru

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на строительства в Казани первого участка второй линии метро. Согласно, данным учреждения их сдадут через шесть лет. Туннели пролягут на территории Приволжского и Советского районов города. Протяженность участка составит 5,75 километра.

На нем появятся четыре станции: «Улица Юлиуса Фучика», «10-й микрорайон», «100-летие ТАССР» и «Улица Академика Сахарова».

Чтобы соединить этот участок второй линии с первой между существующей станцией «Дубравная» и планируемой станцией «Улица Юлиуса Фучика» пробурят соединительный тоннель длиной около 361 метра и создадут подземный пересадочный узел.

Отметим, что до 2040 года в Казани всего должны построить 26 новых станций метро.