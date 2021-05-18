В Татарстане пожар уничтожил два дома, пострадал мужчина

С места происшествия Фото: МЧС Татарстана

Пожар в поселке городского типа Балтаси Балтасинского района республики начался днем, в 16.22, в понедельник, 17 мая. На улице 8 марта загорелись сразу два дома - №9 и 13.

Еще до приезда первых пожарных расчетом местные жители пытались справиться с огнем, но не смогли. К приезду специалистов МЧС Татарстана два одноэтажных дома и надворные постройки горели открытым огнем. Общая площадь пожара составила 270 кв. метров.

К приезду пожарных дома полыхали открытым огнем Фото: МЧС Татарстана

Во время тушения огня пострадал хозяин дома №9, 77-летний пенсионер. С ожогами тела 3 степени - 70%, его госпитализирован в Балтасинскую ЦРБ.

Дома выгорели почти полностью Фото: МЧС Татарстана

- В 17.33 произошла ликвидация открытого горения, - сообщили в МЧС Татарстана. - Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.