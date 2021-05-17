В Татарстане во время пожара 11-летний ребенок получил ожоги ног и лица

С места происшествия. Фото: МЧС Татарстана

В этот понедельник, 17 мая, в экстренные службы Татарстана поступило сообщение о том, что в селе Калмаш Тукаевского района по адресу: улица Советская, 95, загорелся сарай. Прибывшие на место пожарные быстро потушили огонь В результате происшествия пострадал 11-летний мальчик. Ребенок получил ожоги ног и лица (щеки) на площади 15%.

- Площадь самого пожара составила 50 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана.

Там также добавили, что причина пожара еще устанавливается.