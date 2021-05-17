Если Кабмин Татарстана согласится, то охрану школ в Казани после стрельбы в гимназии №175 на себя возьмет бюджет города

Также есть предложение о том, чтобы школы за счет федерального бюджета охраняли сотрудники Росгвардии. Фото: 16.rosguard.gov.ru

Сегодня, 17 мая, состоялось внеочередное заседание трех постоянных комиссий Казанской городской Думы. На нем депутаты обсудили вопросы обеспечения безопасности в учебных заведениях после стрельбы в гимназии №175.

Так, замначальника управления образования Казани Андрей Мачин предложил выступить депутатам с законодательной инициативой об охране школ сотрудниками Росгвардии за счет федерального бюджета.

Кроме того, Мачин в качестве охранников в образовательных учреждениях предложил привлекать ветеранов полиции и бывших военнослужащих.

- На охране должен быть профессионально подготовленный человек, – считает чиновник.

В свою очередь депутат Людмила Андреева предложила разработать методику расчета дневной охраны. И если в Кабмине Татарстана этот документ утвердят, то расходы на охрану школ Казани возьмет на себя городской бюджет.

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. На входе его пытался остановить 62-летний вахтер. Мужчина был ранен. Также, но уже смертельно, Ильназ ранил двух учительниц. От звуков выстрелов и взрыва дети с остальными педагогами закрылись в кабинетах. Кто-то начал выпрыгивать в окна, а кто-то тихо прятался под партами. Ильназ смог ворваться только в один класс. Там он снова открыл стрельбу, в результате которой погибли семь детей. После этого Ильназ вышел на крыльцо школы и сдался правоохранителям. На время следствия его арестовали. Молодому человеку грозит пожизненное заключение.