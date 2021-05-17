Пригласил в гости и едва не зарезал. Жителя Казани арестовали за попытку убийства

Злоумышленник нанес потерпевшему не менее шести ударов ножом.

В отношении 55-летнего жителя Казани возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство».

Как полагает следствие, ночью в поселке Борсиково мужчина пригласил к себе в гости 30-летнего знакомого, чтобы вместе с ним выпить. Во время застолья между ними произошла пьяная ссора. Хозяин схватил нож и нанес им гостю не менее шести ударов. Особо никуда не целился и бил куда придется. После совершенного мужчина сам вызвал потерпевшему «скорую». Вместе с медиками на место происшествия выехали и полицейские. Они и задержали нападавшего.

- Причастность к совершению преступления мужчина признал частично. Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

Там также добавили, что они продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.