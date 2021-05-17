После стрельбы в школе Казани в Набережных Челнах образовательные учреждения оснастят дополнительными видеокамерами

Деньги на системы видеонаблюдения собираются взять из сэкономленных в прошлом годы бюджетных средств. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сегодня, 17 мая, на аппаратном совещании в мэрии Набережных Челнов глава города Наиль Магдеев заявил, что после стрельбы в школе Казани надо каждое образовательное учреждения по периметру оснастить видеокамеры, а также изменить систему пропуска туда.

Для установки камер школы города во время летних каникул проверят на предмет материально-технической оснащенности школ. Так как речь может идти о сотнях миллионах рублей, деньги на все это Магдеев надеется взять с сэкономленных в прошлом году средств в местном бюджете.

Также власти Набережных Челнов приняли решение о том, что до конца этого учебного года школы будут еще охранять и полицейские.

Кроме того, мэр города Наиль Магдеев поручил, в том числе, и начальнику управления образования Рустему Хузину проработать вопрос о совместной с учителями и родителями слежки за поведением учеников в интернете. Она должна вестись в тактичной форме, чтобы можно было вовремя вмешаться.

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. На входе его пытался остановить 62-летний вахтер. Мужчина был ранен. Также, но уже смертельно, Ильназ ранил двух учительниц. От звуков выстрелов и взрыва дети с остальными педагогами закрылись в кабинетах. Кто-то начал выпрыгивать в окна, а кто-то тихо прятался под партами. Ильназ смог ворваться только в один класс. Там он снова открыл стрельбу, в результате которой погибли семь детей. После этого Ильназ вышел на крыльцо школы и сдался правоохранителям. На время следствия его арестовали. Молодому человеку грозит пожизненное заключение.