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Общество17 мая 2021 17:33

В Казани от коронавируса привились только около 100 тысяч горожан, почему люди не идут на вакцинацию

Мэр столицы Татарстана призвал горожан активнее записываться на вакцинацию
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Всего планируется привить более 500 жителей Казани.

Всего планируется привить более 500 жителей Казани.

Фото: Анастасия Осипова

По состоянию на 16 мая, вакцинацию от коронавируса в Казани прошли 95 320 человек, Это всего 16,7% из запланированных 589 372 людей. Об этом в понедельник на совещании в мэрии города сообщил зам главы Минздрава Татарстана Владимир Жаворонков.

На что мэр Казани Ильсур Метшин призвал жителей города активнее прививаться, ведь вакцинация – это не только возможность сформировать коллективный иммунитет, но и забота о близких, которым прививка по медицинским показаниям запрещена.

- Надо настойчивей напоминать нашим жителям о возможности бесплатной вакцинации. Это, конечно, дело добровольное, но в то же время реальная возможность уберечь себя и своих близких, – сказал мэр. – У нас в стране так сложилось, что если дефицит, то очереди выстраиваются, а раз доступно, то и неинтересно. Мои коллеги по ОГМВ и знакомые из других стран даже не верят, что в России вакцинация доступна всем.

Чтобы сделать вакцинацию от COVID-19 максимально доступной, в Казани работают 42 стационарных пункта, где можно сделать прививку, в том числе в двух крупных торговых центрах. Кроме того, прививочные бригады выезжают на рабочие места. Учреждения здравоохранения Казани готовы вакцинировать по 4,5 тысяч человек ежедневно

- В среднем ежедневно, к сожалению, прививаем 1,2 - 1,5 тысяч человек. На сегодняшний день мы вынуждены констатировать низкую активность населения, у части граждан отсутствует приверженность к вакцинации, – заявил Владимир Жаворонков, отметив, что для создания коллективного иммунитета необходимо в короткие сроки привить 60% жителей.

Коллективный иммунитет или иммунитет населения – это способность сопротивляться распространению инфекции в популяции благодаря тому, что ее значительная часть имеет к этой инфекции личный иммунитет. Снижение количества вакцинированных людей может привести к исчезновению коллективного иммунитета и спровоцировать вспышки заболеваемости.

Вакцинация доступна всем желающим, проводится бесплатно на добровольной основе. Пройти ее можно в день обращения, а также записавшись в личном кабинете на портале госуслуг России, по телефону 122 или через call-центры медицинских организаций.

Основными противопоказаниями к вакцинации от коронавирусной инфекции являются беременность, кормление грудью, возраст до 18 лет, а также клинически и лабораторно подтвержденное в данный момент заболевание COVID-19. Принять решение и дать рекомендацию о выборе вакцины может только врач.

- Люди, привитые от коронавируса, защищают не только себя от риска заражения и развития тяжелых форм заболевания, но и своих близких от заражения в тех случаях, когда вакцинация им противопоказана, – отметил Жаворонков. – Из опыта вакцинации жителей Казани можем с уверенностью сказать, что тяжелых поствакцинальных осложнений мы не видим. С научной и практической точки зрения формирование коллективного иммунитета в максимально короткие сроки – это реальный и доступный нам выход для возвращения к привычной жизни.