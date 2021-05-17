На Казань надвигаются дождь и гроза

Температура воздуха может опуститься до 12 градусов тепла. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Жителей Татарстана и его столицы предупреждают об ухудшении погодных условий. До конца сегодняшнего дня и вечером местами по республике ожидается гроза и кратковременные усиления западного ветра порывами до 15-20 м/с.

В Казани предстоящей ночью местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит 16-18 градусов тепла, в низких местах – 12-14 градусов выше нуля.

Во вторник днем существенных осадков в столице Татарстана не ожидается. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Воздух прогреется до 31-33 градусов тепла.