В Казани заработал самый большой в городе фонтан

Фото: мэрия Казани.

На озере Нижний Кабан заработал самый большой в Казани фонтан. Высота его брызг достигает 32 метров, а вечером он загорается разноцветной подсветкой. На сегодняшний день всего в городе работают все 24 городских фонтана, запланированных к запуску в этом году.

Первые три заработали еще в середине апреля, остальные приводили в порядок и подключали после зимней консервации поочередно к майским праздникам.

Плавающий фонтан на озере Нижний Кабан готовился к запуску последним, потому что для его подготовки требуется больше времени, специалистов и техники. Теперь казанцы могут любоваться им и делать фотографии – лучшие снимки появятся на странице набережной озера Кабан в Instagram.