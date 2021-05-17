В Татарстане впервые за 10 лет загорелись леса

Ильгизар Зарипов: «Это беглые низовые пожары, когда сгорела прошлогодняя листва и сухая трава» Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Этой весной в Татарстане зафиксировано шесть лесных пожаров. Возгорание в лесах произошло впервые после десятилетнего перерыва.

По словам первого заместителя министра лесного хозяйства Татарстана Ильгизара Зарипова, в этом году условия для ведомства ужесточились: из других категорий возгораний огонь перешел в лес. Во всех шести зафиксированных случаях огонь удалось нейтрализовать в ближайшие два часа. Все они произошли на территории федеральных земель лесного фонда.

«Тушение пожара считается успешным, если лесоводы справляются с огнем в течение первых суток. – пояснил Ильгизар Зарипов. – Случаи возгорания в республике – это беглые низовые пожары, когда сгорела прошлогодняя листва и сухая трава. По многим случаям даже не пришлось отмечать ущерб».

В Минлесхозе РТ надеются, что расследование по факту пожаров будет успешным и правоохранительным органам удастся определить людей, по вине которых загорелись леса.

«По данным статистики возникновения лесных пожаров по стране, девять случаев из десяти считаются рукотворными. Учитывая климат Татарстана, я думаю, в нашей республике по вине людей возникают все 100% пожаров», — заявил заместитель министра лесного хозяйства РТ.

Всего в 2021 году на территории Татарстана зарегистрировано в два раза больше термических точек, по сравнению с показателями прошлого года. В текущем году их число равно 694.