Водолазы – на дно, пляжи – на ремонт: в Йошкар-Оле готовятся к открытию купального сезона

Официально жителям разрешат купаться с 1 июня по 15 августа текущего года. Фото: Виталий КАРНАУХ

Аномально жаркая погода в Приволжском округе успела многих заманить на отдых к водоемам. В Йошкар-Оле стартовал цикл работ по подготовке пляжей и мест для купания. Водолазы местной аварийно-спасательной службы проводят обследование и очистку дна, отбор проб и анализ воды в водоемах, проверяют оборудование спасательных постов.

Известна дата открытия купального сезона: официально жителям разрешат купаться с 1 июня по 15 августа текущего года.

В Йошкар-Оле ежегодно работают 3 купальные зоны: пляж «Южный», места отдыха у воды на левом берегу реки Малая Кокшага в районе Вантового моста и места отдыха у воды в районе населенного пункта Нолька. К открытию купального сезона во всех зонах налаживается инфраструктура на летний период.

На общественных местах купания запрещено купаться в необследованных местах, в том числе с наличием запрещающих знаков, заходить в водоемы в нетрезвом состоянии, засорять водоемы, приводить с собой животных.