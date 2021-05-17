Из-за аномальной жары пляжный сезон в Казани могут открыть еще в мае

Пляжи будут доступны до конца лета. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Мэр Казани Ильсур Метшин поручил подготовить пляжи в самые короткие сроки. Из-за аномальной жары на территории города, есть необходимость разрешить людям ходить на водоемы раньше традиционного срока.

- С учетом сложившихся погодных условий нам необходимо ускорить эту работу. Таких температурных аномалий не было с 1898 года. Мы всегда готовили пляжи к 1 июня, но в этом году я прошу, чтобы максимально быстро завершили работы и выдали все необходимые разрешения, – сказал на деловом понедельнике в Исполкоме.

Для отдыха казанцев и гостей города готовят пять муниципальных пляжей: «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Озеро Глубокое», «Озеро Комсомольское», «Большое Лебяжье». Также в столице РТ организуют три места отдыха на водоемах около озер Лебяжье и Изумрудное и в парке Победы.

На каждом пляже до 30 августа с 9.00 до 20.00 будут ежедневно дежурить по трое спасателей и по одному медработнику, сообщил начальник Управления гражданской защиты Фердинант Тимурханов.

- Все пляжи будут укомплектованы лодками, спасательным снаряжением и медикаментами в соответствии с требованиями документов в полном объеме, – отметил он.