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Общество17 мая 2021 14:44

Выпускникам казанской гимназии №175 добавят 1,5 часа для сдачи ОГЭ и ЕГЭ

Это сделано для уменьшения стресса старшеклассников после нападения на школу Ильназом Галявиевым
Инзиля ШАКИРОВА
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Экзамены выпускникам 175 гимназии сдавать придется, но некоторые послабления уже ввели.

Экзамены выпускникам 175 гимназии сдавать придется, но некоторые послабления уже ввели.

Фото: Артем КИЛЬКИН

86 девятиклассников и 28 одиннадцатиклассников казанской гимназии №175, на которую в прошлый вторник было совершено нападение, будут сдавать выпускные государственные экзамены в особом формате — для них увеличат время написания ОГЭ и ЕГЭ на 1,5 часа. При этом выпускники девятого класса будут сдавать только русский язык. Кроме того, ребята смогут выбрать даты экзаменов самостоятельно.

Об этом сегодня на деловом понедельнике в казанском исполкоме рассказал начальник Управления образования города Ирек Ризванов. Он отметил, что принятые меры помогут школьникам преодолеть стресс, сдать государственные экзамены в спокойной атмосфере и успешно завершить учебный год. Напомним, что ученики 9-х и 11-х классов гимназии продолжают обучение согласно графику в ближайшей к гимназии школа №174 в очном формате. Для них там выделен целый блок.