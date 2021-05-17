Двух постарадавших в результате стрельбы в школе № 75 Казани выписали из больницы

Еще 13 пострадавших находятся в больницах Казани, 8 человек находятся в Москве. Фото: Евгения БУБЛИК

Пострадавших в результате трагедии в казанской школе № 175 начинают выписывать. Так, двух детей, которые были ранены в ходе ЧП уже отпустили из Детской республиканской клинической больницы домой. Об этом заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

В клиниках города остаются 13 человек, еще 8 пострадавших проходят лечение в федеральных медицинских центрах в Москве.

Кроме того, стало известно, что здание гимназии №175 решено капитально отремонтировать.

- Мы провели родительские собрания во всех параллелях гимназии, чтобы вместе с родителями решить, как дети будут заканчивать учебный год. Договорились, что как только правоохранители завершат работу внутри школы, мы вместе с ними и с психологами обязательно посоветуемся по восстановлению школы, – отметил Метшин.