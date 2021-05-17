Певица Джоанна Стингрей передала казанскому музею соцбыта экземпляр своей новой книги

Фото: музей соцбыта.

Американская певица, актриса, музыкальный продюсер и общественный деятель Джоанна Стингрей передала в коллекцию казанского Музея соцбыта один из первых экземпляров своей новой книги «Подлинная история русского рока», в которую вошли ранее не издававшиеся фотографии, интервью и документы.

В книге опубликованы уникальные материалы, относящиеся к периоду пребывания Джоанны Стингрей в СССР – золотому периоду русского рока и арт-андеграунда. Кроме книги в Казань отправится культовая пластинка «Red wave» с записями групп «Кино», «Аквариум», «Алиса», «Странные игры», а также футболка, посвященная юбилею выхода этого диска на Западе в 80-е годы.

Эти и другие предметы будут показаны на выставке в Казани, посвященной предстоящему в 2022 году 60-летию со дня рождения Виктора Цоя, сообщил директор музея Рустем Валиахметов.