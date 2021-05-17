Аномальная жара продержится в Казани еще минимум три дня

Супержара в Казани Фото: Евгения БУБЛИК

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд анонсировал супержару в регионах. Уже несколько дней в Казани термометр крепко держится на +30 °C и выше и это еще не конец. Во вторник в Казани будет +33 °C, а в среду +32 °C. В четверг температура немного понизится до +28 °C.

Также известно, что 16 мая в Казани был установлен температурный рекорд за последние 26 лет. Об этом сообщили в Управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ. Абсолютный температурный максимум для столицы Татарстана составляет 39 градусов тепла, такая жара стояла 1 августа 2010 года.