Улицу в Ульяновске назовут в честь министра авиационной промышленности СССР

Фото: мэрия Ульяновска.

Постановлениями администрации Ульяновска в официальный городской реестр внесены восемь новых улиц, а 40-й проезд Инженерный по предложению коллектива завода «Авиастар-СП» отныне носит имя Аполлона Сысцова, министра авиационной промышленности СССР, первого генерального директора Ульяновского авиационного промышленного комплекса.

Параллельно улице Зелёной в посёлке Ленинском появится улица Галины Уткиной, которая с 1996 по 2020 годы работала в районной администрации и внесла большой вклад в развитие Заволжья.

Новые улицы на северо-западе села Лаишевка, расположенные вдоль трассы Р-241, будут называться улицами Апакидзе, Козореза (в честь Героев РФ), Сгибнева, Сорокина (Герои Советского Союза), Земледельная, Видная и проезд Героев.