В Татарстане зарегистрировано 26,5 тысяч случаев ВИЧ-инфекции: Как не заразиться опасной болезнью

Случаи ВИЧ-инфекции зарегистрированы в 37 районах Татарстана.

16 мая - Международный день памяти людей, умерших от СПИД. Ежегодно в третье воскресенье мая принято вспоминать людей, умерших от СПИДа. Это делается, в том числе и для того, чтобы привлечь внимание мировой общественности к проблемам больных СПИДом и носителей ВИЧ-инфекции, а также к распространению этого заболевания в мире.

Прошло более 40 лет с момента регистрации первых случаев заболевания ВИЧ-инфекцией, а СПИД продолжает оставаться одной из главных причин преждевременной смертности в мире. По данным ВОЗ, на конец 2020 года в мире зарегистрировано более 60 миллионов заражённых ВИЧ, а СПИД уже унёс почти 33 миллиона человеческих жизней, по-прежнему являясь одной из основных глобальных проблем общественного здравоохранения.

ВИЧ-инфекция — это болезнь, которую вызывает вирус иммунодефицита человека. ВИЧ поражает иммунную систему человека, со временем лишая ее возможности сопротивляться другим заболеваниям и инфекциям. СПИД — это последняя стадия развития ВИЧ-инфекции, когда иммунная система организма исчерпывает свои ресурсы и перестаёт сопротивляться условно-патогенным чужеродным агентам. Резко повышается риск присоединения оппортунистических инфекций и вторичных злокачественных новообразований.

Справочно!

По состоянию на начало 2021 года среди россиян были зарегистрированы 1 492 998 человек с подтвержденным диагнозом «ВИЧ-инфекция». Из них 1 104 768 россиян, живущих с ВИЧ, и 388 230 умерших.

В Татарстане по данным на середину мая, зарегистрировано 26 502 случая ВИЧ-инфекции. Всего умерло – 7 514 человек, в том числе по причине ВИЧ-инфекции - 2493.

За 4 месяца 2021 года в республике вновь выявлено 336 человек, живущих с ВИЧ (показатель заболеваемости на 100 тысяч населения – 9,06), что на 5% ниже показателя аналогичного периода 2020 года (9,59 на 100 тысяч населения). Случаи ВИЧ-инфекции зарегистрированы в 37 районах Татарстана.

Особенностью распространения ВИЧ-инфекции в республике является активное вовлечение в эпидемиологический процесс лиц среднего и старшего возраста, не относящихся к группам рискованного поведения, роста удельного веса ВИЧ-инфицированных трудоспособного населения. В текущем году среди вновь выявленных ВИЧ-инфицированных подавляющее большинство составили лица 30-59 лет, треть ВИЧ-инфицированных - это женщины.

Важно!

ВИЧ-инфекция передается через кровь (при попадании инфицированной крови в организм, чаще через нестерильный инъекционный инструментарий), при любых незащищенных половых контактах, от матери ребенку (во время беременности, родов и при грудном вскармливании).

ВИЧ не передается: при рукопожатии, при поцелуе и объятиях, при пользовании общей посуды и общим туалетом, при посещении бассейна, бани, сауны, при укусах насекомыми, через продукты питания.

Прививок от ВИЧ-инфекции нет! Необходимо знать и использовать правила защиты от заражения ВИЧ-инфекцией, которые станут «прививкой от ВИЧ»:

- не употреблять наркотики;

- исключить ранние половые отношения;

- соблюдать верность своему партнеру, уважать семейные ценности;

- использовать барьерные контрацептивы (презервативы) при случайных половых контактах;

- использовать индивидуальные предметы личной гигиены (для бритья, маникюра, гигиенических процедур);

- различные манипуляции (прокалывание ушей, нанесение татуировок) проводить только в специализированных учреждениях.

ВИЧ-инфекция длительное время не проявляется какими-то специфическими симптомами, и пациенты, будучи инфицированными, не подозревают о заражении. Своевременно выявить вирус и начать лечение заболевания позволяет только лабораторный тест на ВИЧ-инфекцию.

О порядке прохождения тестирования на ВИЧ, адресах медицинских организаций, в которых осуществляется бесплатное и (или) анонимное обследование, можно узнать в рамках плановой диспансеризациинаселения.

На сайте ГАУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями МЗ РТ» InfoSPID.ru и по телефону доверия:(843)272-70-90 можно задать интересующий вопрос по прохождению медицинского освидетельствования на ВИЧ.