Татарстанцы могут рефинансировать ипотеку по ставке от 7,65 %

Россельхозбанк предлагает татарстанцам снизить финансовую нагрузку по действующим ипотечным кредитам.

При рефинансировании ипотеки в Россельхозбанке у клиентов будет возможность изменить не только срок кредитования и размер платежа, но и состав участников сделки, а также выбрать аннуитетную или дифференцированную схему погашения кредита. Комиссии по кредиту отсутствуют.

Рефинансировать ипотечный кредит можно по ставке от 7,65% до 8.15% годовых в зависимости от категории клиента и суммы кредита.

Заявка принимается на сайте Свое Жилье или в офисах банка. В Казани офисы расположены по адресам: ул. Достоевского, д. 80, ул. Декабристов, д. 158, ул. Рихарда Зорге, д.70, ул. Пушкина, д. 19, ул. Академика Глушко, д. 6, ул. Чистопольская, д.22, пр-т Ямашева, д.76.

- Наша главная задача – быть полезными для населения. Выгодное рефинансирование — это всегда большое подспорье для семейного бюджета. Данная процедура позволит не только существенно сэкономить на оплате процентов, но и уменьшить срок займа или сумму ежемесячного платежа, – отметила директор Татарстанского филиала Россельхозбанка Ляля Кудерметова.

СПРАВКА

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 г. и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.