В Казани ученикам школы №175, где произошла стрельба, предложили бесплатный отдых в Анапе

Для получения бесплатной путевки нужно обратиться в определенный санаторий. Фото: Евгения ГУСЕВА

Санаторий «Жемчужина России» в Анапе предложил организовать для детей из школы №175 в Казани, где произошла стрельба, организовать отдых у Черного моря, причем совсем бесплатно.

Родители могут обратиться в течении текущего сезона. Для получения бесплатной путевки надо обратиться в санаторий по телефону или отправить запрос на электронную почту.

Тем временем, сами ученики школы №175 вернулись к учебе. Пока здание учебного заведения, пострадавшего от взрыва ремонтируют, все классы, кроме выпускных перевели на дистанционное обучение. Девяти- и одиннадцатиклассники получают знания очно, в школе №174.

Отдельная история с первоклашками. Из них решили сформировать один единый класс. По желанию родителей дети могут учиться дистанционно, а могут и очно. Во втором случае их переведут в школу №171.

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. На входе его пытался остановить 62-летний вахтер. Мужчина был ранен. Также, но уже смертельно, Ильназ ранил двух учительниц. От звуков выстрелов и взрыва дети с остальными педагогами закрылись в кабинетах. Кто-то начал выпрыгивать в окна, а кто-то тихо прятался под партами. Ильназ смог ворваться только в один класс. Там он снова открыл стрельбу, в результате которой погибли семь детей. После этого Ильназ вышел на крыльцо школы и сдался правоохранителям. На время следствия его арестовали. Молодому человеку грозит пожизненное заключение.